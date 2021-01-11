興櫃雲端人資廠商MAYO鼎恒數位（6738）公布2020年營運表現，全年營收1.35億元，較2019年同期大增74.63％。鼎恒數位為台灣雲端新創公司，主要業務為SaaS模式的雲端HR平台，鼎恒表示，2020年營收表現亮眼，主要是因旗下營運成長所致，預期2021年第三季將送件，力拚台股IPO。

MAYO是本土的雲端新創公司，於2013年成立，主要業務為SaaS模式的雲端HR平台，旗下產品包括「Apollo全方位人資解決方案」、「STAYFUN員工福利整合平台」等。

鼎恒數位創辦人暨執行長簡士評形容，傳統的HR系統與現在的雲端HR系統，就好比「買車」與「租車」，過去企業通常習慣自己買一套軟體，但隨著雲端興起，許多企業也越來越能接受雲端訂閱模式。

2020年因為疫情關係，加速企業對於布局雲端的腳步，MAYO在台灣共700家企業客戶，數量較2019年倍增，且2020年簽約的客戶當中，更有多家是千人以上的大客戶，整體客戶訂閱的續約率達97％。

MAYO 2020年上半年營收較去年成長近一倍，法人預期，2021年第三季將有望損平，第四季可正式獲利，在雲端趨勢帶動下，營收也有望較2020年倍增。MAYO預計2021年第三季向主管機關送件，力拚台股IPO。

MAYO先前也與遠東商銀攜手推出「HR FinTech生態圈計畫」，優化人資以及員工辦公金融場景應用流程，推出兩個月已獲逾百家中小企業客戶導入，未來也可能開啟更多不同的合作，包括整合勞健保支付、員工保險以及其他的辦公室金融等。簡士評表示，預期透過雙方攜手合作，將有望帶動中小企業內部的數位轉型，並成為普惠金融的起點。

(工商 )