晶圓雙雄擺尾收高，台股15557.3點再創歷史新高！資金行情一發不可收拾，台股跟隨全球股市頻創新高腳步，延續上週急行軍指數單週大漲731.42點氣勢，早盤因台積電逢壓開低，以及油電氣類股走弱，台股指數以低盤開出，儘管盤中指數多處於平盤附近，且一度失守15400點。

不過股王-大立光(3008)持穩，半導體的立積(4968)及穩懋(3105)、鴻海(2317)集團的鴻準(2354)及廣宇(2328)連袂漲停，倉佑(1568)、勤凱(4760)、長盛(3492)、第一銅(2009)、華晶科(3059)、和勤(1586)、耀登(3138)、驊訊6237)、群聯(8299)、鑫禾(4999)、蜜望實(8043)等中小型股在資金簇擁下以漲停板作收，原本弱勢的台積電亦在收盤時與聯電(2303)同步收高，加上航運類股回神，讓台股指數在尾盤急拉向上，終場加權股價指數為15557.3點，大漲93.35點，成交量3235.97億元，OTC指數為188.89點，上漲1.87點，成交量926.59億元。

今日上市各類股以航運類股表現最佳，上漲2.89%，其次是電子零組件類股及半導體類股，分別上漲1.47%及1%，表現較差者為油電氣類股、紡織類股及造紙類股，其中油電氣類股下跌1.77%，紡織類股下跌1.44%，造紙類股下跌0.74%；上櫃部分，表現最佳為電腦通路類股，上漲3.35%，表現最差為生醫類股，下跌1.5%。

就技術面來看，今天台股早盤因台積電及油電氣類股走弱開低，並一度失守15400點，不過大立光回神，且買盤衝高指數企圖心強烈，尾盤強力拉抬晶圓雙雄，終場上漲93.35點，以15557.3點作收，再創台股歷史新高；台股加權指數週K線連10紅，突破15400點關卡，目前各期均線呈多頭排列，月均線往上墊高，且日KD指標高檔頓化，多頭走勢未歇；就籌碼面觀察，外資已連續4週買超台股，且買超量逐週放大，顯示外資買盤已歸隊，加上融券張數仍在歷史高點水位，台股有機會持續軋空行情，指數仍有高點可期。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，外資買盤延續自去年底至近週顯著回補現貨，帶動台股交易量創下新高、當沖、隔日沖與融資餘額亦至相對高點，顯示短期籌碼浮額較多，將增加大盤波動的可能性，不過無礙台股多頭格局，接下來盤勢是否有再攀新高的可能，觀察重點包括晶圓龍頭大廠法說及外資對台股態度變化、電子與傳產循環性產業股價強勢之延續性，以及產品報價變化。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，資金面與總體面仍趨向正面，預期三大央行寬鬆動能在下半年才會趨緩，資金行情仍充沛；另外，雖然疫情攀升，歐美區域局部封鎖，但疫苗開始施打，疫情對股市衝擊降低；基本面上，美國總統大選選後變數未如預期大，股市回歸基本面，總體經濟年增率將在上半年出現短線高點，預估2021年台股企業獲利年增率將達兩位數以上。在資金及經濟持續樂觀下，台股中長線仍看好。不過，就短線而言，由於加權指數與十年線乖離過大，1月中下旬到農曆年前預期震盪將加劇，建議以拉回低接績優股為原則。

在類股操作上，沈建宏建議布局四大方向：一、5G仍是趨勢，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；二、汽車與電動車帶動，半導體景氣熱絡從先進製程與12吋外溢到8吋甚至6吋，相關族群可留意；三、疫苗上市，經濟活動回到常軌，也將使傳產個別子產業有波段操作機會(例如消費,航空等)；四、在可分次配息下，台股高股息殖利率個股在震盪盤勢中評價可望獲得提升。

(時報資訊)