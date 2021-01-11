軍方人士今天指出，由國家中山科學研究院研製、射程可達1200公里的增程型雄2E巡弋飛彈，已小批量撥交國軍部隊；至於據傳中科院將研發射程可達2000公里長程巡弋飛彈，軍方對此不評論。

共軍對台文攻武嚇不斷，軍方人士表示，中科院成功研製射程可達到1200公里的增程型雄2E巡弋飛彈，相較過去射程約600公里的雄2E飛彈，增程型雄2E具備「源頭打擊能力」，能有效打擊中國非沿岸的軍事設施。

軍方指出，增程型雄2E巡弋飛彈近期已撥交空軍防空暨飛彈指揮部使用，並擔負戰備任務，至於確切單位及數量，因涉機密不透露。

根據空軍官方網站刊載，防空暨飛彈指揮部轄天弓、鷹式及愛國者等中、高空防空飛彈部隊，負責制壓作戰、飛彈防禦與聯合防空任務，發揮「早期預警、統一指管、重層攔截、有效防護」聯合防空作戰效能。

另外，外傳中科院啟動專案，研製射程長達2000公里的長程巡弋飛彈，軍方人士對此不評論。

(中央社)