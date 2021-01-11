寒冷冬季將步入尾聲，餐桌上的佳餚揮別濃郁厚重的醬汁與調味，紛紛換上輕盈春裝，台北國賓大飯店國賓粵餐廳由行政總主廚林建龍師傅領軍，即日起推出春季主廚推薦美饌，主廚將獨樹一格的巧思注入新菜色中，將經典粵菜重新詮釋，更嚴選鮑魚、淡菜與花膠等上乘海味，為饕客獻上極致鮮美的春季饗宴。

「海鮮」、「點心」、「茶」為國賓粵菜廳三大元素，本季主廚精心打造多道全新海鮮美饌，翡翠虎蝦球靈感來自粵菜經典佳餚翡翠蝦球，使用菠菜泥與虎蝦拌成蝦球、下鍋翻炒，起鍋前淋上紹興酒勾薄芡增添風味，虎蝦極為彈嫩多汁的肉質驚艷味蕾，滑嫩中帶爽脆，與菠菜特有的翠綠譜出綠意盎然的春天意象。

松露煎馬祖淡菜是「山珍」與「海味」的結合，嚴選馬祖在地飽滿肥腴的淡菜，煎至金黃後以蠔油、老抽調味，再加入黑松露炒勻起鍋，一口咬下肥美淡菜，來自大海的鮮味瀰漫唇齒之間，與松露獨特的森林氣息譜出海陸二重奏。

清酒滷鮑魚為包廂限定菜色，主廚將鮑魚浸泡於以清酒、醬油、味醂混入昆布與柴魚製成的特調滷汁中48小時，再淋上辣油並以清酒凍、香菜葉點綴，甫入口，鮑魚的新鮮海味滿溢口中，鹹中帶甘的的調味喚醒味蕾，十足開胃；包廂限定湯品清燉花膠桶則集結上等花膠、干貝、火腿、竹笙與羊肚菌於一碗，以清燉手法最能凸顯極品食材最自然純淨的美味，湯頭濃縮了各種海陸珍味的精華，於乍暖還寒的春季嚐來更顯溫潤補身。

本季國賓粵菜廳也推出三道色香味俱全的廣式點心，蟹肉杞子果做工繁複，十分考驗師傅對於細節的掌控，先將抹茶混入局部澄麵皮中，拍至呈圓片狀，在晶瑩剔透的外皮形成一抹綠，再將蝦餃、蟹肉混合均勻後包入，於上方妝點枸杞再入鍋蒸，黃、綠、紅的繽紛配色洋溢浪漫春意，每一口都嘗得到蝦蟹的鮮甜多汁。

香煎糯米雞整體滋味甜鹹交融，帶有叉燒蜜味與特調胡麻醬的清香，上方的堅果碎增添多層次口感，圓糯米Q彈咬勁令人忍不住一嚼再嚼；松露貴妃果別緻造型神似「貴妃果」—枇杷，以澄皮包入雞肉、松露、肉鬆與烏豆沙等餡料，再下鍋炸至膨脹，一口咬下酥薄外皮，松露濃郁的香氣隨之撲鼻而來，甜鹹交融的內餡帶有豆沙與蓮蓉的綿密質地，底部的杏仁碎則增添了香脆口感，值得從造型、香氣、到味覺細細品味。

(中時 )