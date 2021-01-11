2020年上班族好憂鬱，擔心受到疫情影響薪水及獎金，但永慶房屋為鼓勵同仁，2021新年第一周就發出上千萬的「幸福成家基金」，展現對人才的重視。「幸福成家基金」七年來已經累積發放超過3億8千萬。永慶房產集團孫慶餘董事長表示：「今年因為疫情的影響，無法舉辦實體的頒獎典禮，但該有的獎勵絕不會少，今年有超過400位同仁獲獎，希望大家的幸福都能在永慶最大化！」

年年創新高 發放金額成長3成 得獎人數加2成！

永慶房屋打破「資歷越長獎金越高」與「職級越高獎金越多」的職場潛規則，無論年資，只要業績達標，經紀人每人每年都有機會獲得最高250萬的幸福成家基金。永慶房屋人資部塗振宏資深經理表示：「『幸福成家基金』發放金額與人數年年創新高！今年發放金額較去年成長超過三成，獲獎人數也較去年增加近兩成！」

根據主計處公布的2019年工業及服務業受雇員工全年總薪資中位數調查顯示，受雇員工薪資中位數為49.8萬元，半數勞工年薪不到50萬！永慶房屋2020年『幸福成家基金』有近3成獲獎者獲得超過50萬元獎金，比半數勞工年薪還高！

永慶房產集團孫慶餘董事長親自宣布獲獎名單，並與「幸福家基金」領獎代表合影留念。(圖/永慶房屋提供)

33歲吳政陽6年累積600萬獎金 趙崇葦1年獲獎50萬

永慶房屋經紀人吳政陽連續六年獲頒「幸福成家基金」，已累積超過六百萬元獎金，年僅33歲的他表示：「永慶房屋領先政府推出成交行情揭露至門牌的《實價登錄3.0》服務，增加消費者的信任及好感，帶動我的業績成長三成，永慶總是超前部屬，給同仁最好的資源，今年也非常榮幸能獲得幸福成家基金。」

而經紀人趙崇葦則是加入永慶房屋一年就獲獎50萬！，他分享：「短時間成功的秘訣就是永慶房屋的團隊合作及完整的師徒制，在工作上不僅可以向許多前輩學習，若遇到客戶詢問我不熟悉的區域，還能請精通該區域的夥伴一起服務客戶！今年獲獎讓我朝三年內在大安區買房的目標更近一步！」

趙崇葦加入永慶一年就獲獎50萬幸福成家基金。(圖/永慶房屋提供)

2021擴大召募，推出「領完年終再到職」

永慶房產集團作為房仲第一品牌，秉持「先誠實再成交」的服務理念，領先政府推出成交行情揭露至門牌的《實價登錄3.0》保障消費者權益。2021年將持續擴大服務範圍，預計上半年將招募3000人，並推出「領完年終再到職」，鼓勵轉職者提前面試。提供業務新人前九個月保障每月5萬元，還有額外業績獎金等福利制度，除了業務之外，還有服務專員、秘書等職缺，歡迎想挑戰高薪的求職者。

永慶推出幸福成家基金鼓勵同仁，不限年資每人每年最高可獲得250萬。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)