桃園市長鄭文燦上周在抗旱會議宣布航空城區徵農地也能領停灌補助，遭藍議員斥是「送紅包給炒地皮者」，也直言大園7成都是代耕業者，過去一期收入歸農民、二期補助給地主相安無事，如今一期改停灌，真正的農民反倒血本無歸，市府強調會現地會勘照顧實際耕作者。

議員朱珍瑤11日表示，鄭文燦8日宣布航空城區徵農地能領停灌補助，但航空成早已成為炒地皮天堂，原始地主占不到3成，其餘投資客買農地只為了分配住宅或商業區土地，以2700公頃徵收地估算，多達1500公頃都是炒地皮，若以停灌每公頃補助8.2萬元估算，政府要斥資1.23億元，痛批助長投資客發國難財。

朱珍瑤認為要還權於農民，補助實際耕作者，並以市府規定2018年3月27日內政部審定都市計畫通過後的違建不予補償為借鏡，同日後過戶者不得領停灌補助，否則土地才剛過戶，鄭文燦就急著用國庫支援抗旱預算，為炒地皮投資客送上紅包，浪費人民納稅錢，也剝奪真正農民權益。

「休耕變停灌農民超惶恐！」在地議員徐其萬也聲援，不諱言航空城有多達7成的土地已移轉，但仍讓在地農民續耕作，一來有農民幫忙照顧農地不會荒廢，二來二期休耕也能領政府補助當收租，原本一期耕作的收益就歸代耕的農民，但一期停灌顛覆傳統，農民根本無從證明，秧苗、翻土、代耕者也全失業。

徐其萬直言，去年12月9日宣布繳交土地權狀時，市府信誓旦旦稱可領二期休耕補助，豈料辦理一周後宣布停灌投下震撼彈休耕全作廢，許多農民花了數百萬買農具血本無歸，要求政府正視農民權益。

地政局指出，依土徵條例，除非已領錢或土地已過戶成市有或國有地，權利義務才算終止，總計9成地主都申請配地，估計要到6月才能完成全部的產權移轉登記，因此航空成地主雖然繳交所有權狀，但仍有所有權，符合發給停灌補助標準，至於約有0.6至0.7％選擇領錢者，因已全數發款不具補助資格，至於超過4％未申請配地者直接轉為領現，市府將於3個月內存到保管專戶，在此之前也具補助資格。

地政局也強調，會以2018年3月27日為界是因桃園針對違建戶也予以地上物補償，避免一窩蜂「搶建」領補助而定，但在開始公告徵收之前，都沒有「禁種」，農民依然可有正常種植行為，以此切割時間點並不合理。

新聞處長詹賀舜表示，依照停灌補償規定申請後，仍需經由現地勘查認定能否補償，無論是停灌補償或休耕補助都有相關規範，可向農委會農田水利署位於桃園市的兩個管理處、以及各工作站受理申請，但都要符合條件，絕非只要申請就可以獲得補償或補助，更不得重複請領相關補償費用。

(中時 )