基隆一名陳姓男子在中正區承租房屋，每月2500元分租給江姓女子和其徐姓前男友，前年8月徐男入獄服刑，陳突要求江女把衣物帶走，並逼她簽6萬元本票，更將她拘禁在房內要求拍裸照，此外，更要求用身體接客2個月，所幸江女友人及時趕到，將她救出，檢方近日偵結，將陳男依涉嫌妨害自由罪起訴。

據了解，江並未積欠房租或借款，陳卻於2019年8月打電話要求江把租屋處的衣物帶走，同日晚上在江進入屋內時，陳竟突把門上鎖，先是以其徐姓前男友借款未還為由，要求簽下6萬元本票，更將她拘禁屋內，要求在晚上8點前脫下衣服拍裸照，否則要親自幫她脫去衣物。

不僅如此，陳更逼迫江要用身體接客2個月還清徐欠的債務，江為自保，趁陳為注意之時，使用通訊軟體像何姓友人求助，何男於同日晚上7點40分趕到住所樓下，並打電話邀約陳下樓，何男女友趁隙上樓把江帶離現場。

檢警調查時，陳男坦承犯行，更指出江並未積欠借款，此外，6萬元本票也已被不詳人士撕毀；另有4名證人也表示，曾聽過陳說要逼迫江簽本票，以及拍裸照等情事。檢方認為，陳男私行拘禁江，以觸犯剝奪他人行動自由等罪，依法將他起訴。

(中時 )