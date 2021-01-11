大甲警分局慰問獨居老人及弱勢團體，為社會注入一股暖流。 （大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲警分局慰問獨居老人及弱勢團體，為社會注入一股暖流。 （大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

強烈大陸冷氣團報到，全台冷颼颼，台中市大甲警分局長李建興、日南所長邱量虔結合里辦事處里長等，一同前往獨居長者、弱勢家庭進行關懷訪視並致贈物資，提醒長輩們要做好禦寒措施，期盼居民能有個溫馨及快樂的新年。

大甲警分局表示，日南派出所員警平日利用家戶訪查時間深入社區，發現獨居長者孤苦無依、行動不便或家境貧困者，需要關懷與協助者數戶，亟需幫助之弱勢家庭亦不少，適逢農曆春節前結合轄內里長，主動關懷轄內里民，發揮人溺己溺，人飢己飢的精神，並且逐步逐戶的將生活所需的民生物資，親自送至民眾手上。

看到他們露出雀躍的笑容，不禁讓平時認真執法的壯漢鐵警，心中也感到動容，特別是親眼目睹獨居長者呆坐在幾坪大的房內，家徒四壁，生活堪憂或者家境貧困民眾，亟需協助，警方能夠以同理心，主動伸援關懷，讓需要協助的民眾獲得援助，在猛爆寒流來襲的日子，注入一股暖流。

大甲警分局長李建興表示，警察秉持為民服務熱情，彰顯助人最樂的精神，為善不落人後；春節將近，警察結合地方愛心人士適時為民伸出援手，除了讓民眾感受到台中市是一個「溫馨、安全、友善」的城市，也建立警察親民便民與愛民的良好形象。

(中時 )