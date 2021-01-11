民進黨桃園市議員王浩宇罷免案於本月16日舉行投票，宅神朱學恒表示，相比無黨籍高雄市議員黃捷有多位民進黨有力人士相挺，王浩宇似乎人緣不太好，不見民進黨內大咖力挺，真的好可憐。

朱學恒今（11日）在臉書發文稱，話說由於王浩宇很可憐人緣不好，加入民進黨之後，被罷免都沒人幫講話，黃捷都有一堆民進黨的議員支持，連高雄市長陳其邁都加入聲援行列。

宅神臉書。（圖片摘自宅神臉書）

但反觀王浩宇，朱學恒直言，不管是桃園市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌和民進黨中央都沒盡力幫忙，連說句好話都沒有，「真的好可憐，所以像我這樣的好心人一定是要幫他重新整理目前狀況的啦」！

朱學恒屈指一算綠營內幫王浩宇說話的同志，首先是民進黨台北市議員王世堅有跳出來表達意見，但竟稱無法用言語形容王浩宇的行徑，如中國古代有太監陷害忠良情況，年紀輕輕就出賣自己的人格，朱對此評論，「堅哥真的很中肯」。

朱學恒接著表示，但真正厲害的是綠委鄭運鵬，鄭說罷免王浩宇：很清楚不是針對議員，也是針對民進黨，更是針對蔡英文。乍聽之下好像拉高戰線，但仔細一想意思是「如果你對民進黨和蔡英文有意見，就衝著王浩宇來」！朱認為，鄭運鵬的話，真是好震撼的宣言！

底下網友也表示，「宅神說的真好…我替中壢人感謝你為我們發聲」、「送他去選全國不分區立委」、「他被罷免剛好而已」、「如果出乎意料的沒拉下他，我不敢想像台灣的未來了」。

(中時新聞網)