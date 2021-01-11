隨著疫情蠢動，為填補尾牙減少的訂單，大地酒店除了採取化整為零的因應作為，開放一桌也可訂尾牙，再來就是鎖定今年年菜外帶的市場，例如北投大地酒店就推出標榜「當日現做、開封即食」的年菜外帶服務，讓消費者取餐回家「開封後即可擺桌圍爐」，既免去煮飯做菜的麻煩，又可享五星級飯店水準的彭湃年菜。

年菜外帶業者也要廣布通路，今年多家餐飲業者與環球商城線上購物平台合作，推出精選年菜、伴手禮專區，只要於前5個工作天前下單，即可在指定日外帶取餐，且消費滿萬元可享免費宅配服務，帶回家開封後即可開吃澎派年菜。

大地酒店最具特色的奇岩一號川湘餐廳，今年「主廚推薦」年菜共有6道，菜色價格從$420的特色前菜，到$8888的豪華富貴盆菜，可說選擇豐富。包括川味口水雞、剁椒鰱魚頭／全魚、稻香大地牛、麻油雞酒飯，還有限量供應的砂鍋鮑魚雞湯、奇岩富貴盆菜。其中最高價的是8人份售價$8888的「奇岩富貴盆菜」，其次是$5888的砂鍋鮑魚雞湯。

大地酒店表示，「奇岩富貴盆菜」是將魚翅、干貝、鮑魚等食材堆滿陶鍋的盆菜料理，也是俗稱的「佛跳牆」，象徵聚寶盆匯聚富貴吉祥，山珍海味齊聚，是華人家庭過年團聚時才有的重要珍品。本道菜也以四川花椒作為湯底，增添代表奇岩一號的川味。

而兩道招牌菜的其中之一「剁椒鰱魚頭」是奇岩一號團隊特地往曾文水庫選取每顆約2.5公斤重的大頭鰱魚頭，因為這個公斤的魚頭富含豐富的膠質且肉質鮮嫩。加上主廚特製的燈籠泡椒及紅油製作的剁椒醬淋醬後蒸煮而成，上桌中繼續加熱，是為了讓魚更入味。

另一道「大地稻香牛」更是奇岩一號開店第一道招牌菜，行政主廚李昭明也以本道招牌菜獲得荷蘭中國烹飪大賽金牌；特別選用美國帶骨牛小排，用嘉義民雄在來米稻草繩手工緊實綑綁後，滷製2小時而成，讓牛肉除了原本的甜味外還能帶有稻草香氣，建議食用時先品嘗原味，亦可搭配滷汁、法國鹽之花、蒜片一起食用。

而天冷吃鍋的好選擇則有「天府冒鴨鍋」，是融合「冒菜」風味和28天宜蘭三星櫻桃鴨，將多種中藥材(懷孕可食)、辛香料醃漬鴨肉12小時後，蒸40分鐘將肉質軟化再過油上色讓表皮酥脆、提昇香氣，將櫻桃鴨剪成小塊後，放入冒菜鍋烹煮，加入高湯和鴨肉的精華熬成湯底，將鴨血、新鮮菇類、時蔬、豆腐、豆芽、油條等十種食材，和鮮美的湯汁融為一體，溫潤順口、麻香卻不嗆辣香味濃醇、層次豐富。

除了年菜、圍爐訂桌，以溫泉為主產品的大地酒店也推出多種使用大眾風呂、湯屋與下午茶、午晚餐的組合優惠，價格從$1950到$4800，旅客可自由選擇搭配。在住房也有各種優惠專案，還有中南部搭高鐵北上可折抵$1500、搭配使用旅遊補助$1000的方案，可說現在最划算。

(中時 )