【愛傳媒左化鵬專欄】他出生時，頭角崢嶸，哭聲洪亮。有算命先生說：「此子虎頭虎腦，將來大有出息，必封侯拜相」。

兩歲時，剛學會走路。突然大地驚雷，烽火連天，母親牽著他的小手，萬里投荒，一路從湖南逃難到臺灣。他自幼不喜讀書，就愛舞棍弄棒。

十八歲時，投筆從戎，考進了政戰學校政治系十X期，矢志要成為一名將軍，追隨偉大的領袖，殺豬拔毛，光復故國山河。

軍旅生涯，還算順遂，從尉官到校官，一路順風扯帆，按部就班，循序漸進，可是不知何故，五十出頭，就立正稍息，原地踏步走。

周O平上校，接到了退伍令，僅一步之遙，肩上的三顆梅花，終未能換成一顆星。

知命之年，他對自己的前途，卻茫然不知。他前往南投一間大廟卜卦，廟祝見了他說：「你的相貌堂堂，氣宇軒昂，不怒而威，不久必升將軍」。

開甚麼玩笑？老子都已經退伍了，還升個鳥將軍！廟祝之言，讓他苦笑連連，心中百感交集。

不久後，他接到退輔會輔導就業通知，載欣載奔，來到苗栗造橋就任新職。到了職場大門口，抬頭一看，見到「將軍乳品加工廠」。他定了定神，幾疑在夢中。

將軍啊，將軍！有緣，無緣，大家來做伙，燒酒飲一杯，乎乾啦。

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(中時新聞網)