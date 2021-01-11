林俊逸今迎接41歲生日，趙詠華送上紅內褲祝賀。（FGC遠雄創藝提供）

林俊逸今迎接41歲生日，趙詠華送上紅內褲祝賀。（FGC遠雄創藝提供）

趙詠華與林俊逸將於3月27日在台北國際會議中心舉辦「華逸登場演唱會」，最近勤跑通告的兩人感情越來越好，日前得知今（11日）林俊逸迎接41歲生日，趙詠華特別與演唱會主辦單位串通在通告中為他驚喜慶生，除了獻上大蛋糕外，還準備了喜氣滿滿的大紅內褲，上頭的財神爺及「招財進寶」字樣象徵財源滾滾來，看到大SIZE四角紅內褲讓林俊逸瞬間噴笑：「我還真沒穿過這樣的紅內褲，不過為了演唱會，我願意天天穿，希望票房大賣！」被拱在演唱會換上紅內褲來個猛男秀，林俊逸掛保證：「票房越好，我就會在台上一件一件地『脫掉』。」

與林俊逸情同姐弟的趙詠華特別「投其所好」送上運動頭巾及手工貓用領巾，希望林俊逸把運動身材越練越猛的趙詠華開玩笑說：「我也期待看『猛男秀』！」至於趙詠華送貓用領巾給林俊逸則是希望先前因為寵物貓過世不敢再養貓的他能早日再續貓緣，沒想到林俊逸一收到領巾竟然回憶上心頭頓時流下男兒淚，讓他的41歲生日在又哭又笑中度過，並許下「希望疫情能早日退散、演唱會門票早日完售」的生日願望。

回憶過往過生日趣事，林俊逸發現自己生日出國，都有像是中樂透的好運，像是運動神經發達的他選在自己40歲前夕跟朋友組隊飛去日本參加國際羽球交流賽，結果竟然為自己拚了一金一銀的獎牌當作自己40歲的生日禮物，讓邁入「知天命」之年的林俊逸永生難忘。問林俊逸有無收過最特別的禮物？他笑回「一棵樹」：「在先前演唱會後台看到一顆跟我一樣高的樹，看到當下直接傻住，最後實在沒有辦法帶走，只能捐給場館，希望歌迷能把送禮物的錢省下來，用來買票支持現場演出，如果沒有演出的時候也可以捐給一些公益團體，大家一起做善事。」

(中時 )