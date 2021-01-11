新北市環保局與警察局合作加強聯合稽查，共破獲19件非法吸食販賣笑氣違規案件，總計33人遭逮。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

其中一位吸食者年僅16歲，濫用影響力不容小覷。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

環保署去年底將笑氣列入「關注化學物質」管制範圍，吸食者可處3萬到30萬元罰鍰，盼杜絕笑氣亂象；新北市環保局與警察局加強聯合稽查，短短2個月破獲19件非法吸食販賣笑氣違規案件，多達33人遭逮、沒收55支鋼瓶，且超過3成為未成年，其中一位吸食者年僅16歲，濫用情形嚴重。

環保局表示，經分析違法樣態，33人遭逮中未成年占比高達3成，大多透過微信、Line等通訊軟體，以一支1500元到6000元不等價格，向不肖業者以外送方式下訂笑氣鋼瓶後，帶回旅館、車上或自宅吸食笑氣。

環保局舉例，警察局土城分局於去年12月2日在土城區金城路上某汽車旅館，查獲4位年輕人持有笑氣鋼瓶及大量氣球，正準備開派對吸食笑氣助興。土城分局帶回偵辦後發現，4位年輕人皆為未滿18歲的未成年青少年，其中一位更只有16歲，即由環保局依毒性及關注化學物質管理法裁處3萬元罰鍰，也是全國第一張青少年違法使用笑氣的罰單。

環保局說明，行政院環保署去年10月30日將「笑氣」公告列管為第一個「關注化學物質」後，新北市政府與環保署、經濟部、衛福部等部門展開輔導查核，要求本市上游笑氣製造、輸入及販賣業者應取得關注化學物質核可文件，並應如實申報運作紀錄等資料，嚴格管控笑氣的流向，目前已聯合稽查43家笑氣運作業者。

環保局呼籲，切勿因為一時的好奇或貪圖享樂而吸食笑氣。笑氣雖未被列管為毒品，但對健康有害，吸食笑氣可能會導致呼吸困難、胸悶、心臟缺血、嗜睡、視覺系統及腦部受損、精神混亂等症狀，嚴重也可能造成死亡；而正值青春期的未成年人身體發育尚未完全成熟，吸食笑氣恐併發脊髓神經受損退化，造成嚴重危害。

(中時 )