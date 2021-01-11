成衣大廠儒鴻(1476)去年12月營收37億元，月增48%，年增35.6%，創歷年單月新高，去年12月成衣出貨量達1300萬件，比起3Q大幅增加30%，考量缺櫃影響約3-4億元，公司月營收已有30億元以上的實力，目前訂單能見度到今年上半年，展望樂觀。外資出具最新報告，給予儒鴻「表現優於大盤」，目標價470元。

去年儒鴻全年儒鴻營收達281.75億元，年增0.18%，創歷史新高；而去年4Q單季營收為93.26億元，季增26%，年增20%，亦創歷年單季新高。

展望今年首季，法人認為營運表現仍將維持穩健。客戶Nike訂單今年可望有2位數的年增，至於Lululemon也將有強勁的年增，UA訂單在去年觸底，今年可望反彈；Target和Costco訂單則持續穩紮穩打。儒鴻計畫擴增in-house的產能達50-60%。

儒鴻針織布料生產據點台灣/越南–共2處；成衣生產據點越南/柬埔寨共17間。針織布平均總產能1,500萬碼/月，其中台灣800萬碼/月(溪洲廠、大山廠、大園廠)，越南700萬碼/月(儒鴻織染有限公司)；成衣平均總產能1,000萬件/月。自有生產基地平均產能520萬件/月，策略聯盟生產基地平均產能480萬件/月。自有生產基地包括越南胡志明市仁澤廠、展鵬廠、美春廠、隆安廠，及柬埔寨金邊廠等。

儒鴻在針織布系列有：Eclon愛克絨自創品牌尼龍布料、Body Care吸濕排汗功能性布料、X-POLE涼感系列布料。其中X-POLE涼感系列布料具有夏季降溫、隔熱與冬季吸熱、保溫兩大功能一體化，使織物具有涼爽感與舒適性。適合應用於男女裝戶外夾克和休閒運動服等系列。

(時報資訊)