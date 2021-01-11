看好農曆年前家具汰舊換新需求，台灣連鎖家具廠—詩肯(6195)1月營收可望維持高檔，今年第1季可望比去年同期好，今天股價強勢收高，公司與家樂福合作，今年可能還有2到4家新店，公司亦考慮與更多購物商場合作展店，為營運增添動能。

受惠台灣房市交易熱絡，詩肯2020年12月合併營收2.51億元，年成長16.99%，創下單月歷史新高，累計2020年合併營收21.27億元，年成長16.33%，首度突破20億元，創下歷史新高紀錄。

詩肯表示，去年台灣零售業在疫情籠罩之下，表現較為蕭條，但家具產業表現相對穩定，並未受到太大衝擊，且2020年台灣房市交易熱絡，轉移棟數創下2014年來的新高，帶動家具產業蓬勃發展，搭配詩肯的行銷策略在進入傳統消費旺季效益明顯，多重因素帶動去年12月合併營收表現亮眼；而公司在疫情發生初期即做好萬全準備，庫存與現金流充裕，加上新加坡NOVA受惠解封後報復性消費需求，成為2020年營收創新高的推手。

雖然政府去年底祭出政策打房，但主要是抑制投機炒房，剛性需求不致受到太大影響，整體家具產業應能維持穩定成長的趨勢，而鄰近農曆春節，民眾的家具汰舊換新需求持續爆發，加上NOVA自解封後營運持續穩定成長，詩肯預估，今年1月營收仍能繳出亮麗成績單。

截至去年12月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有84、52、6店，共142店，較11月增加3店；詩肯去年7月與量販龍頭家樂福攜手，開出首家量販型門市後，反應熱烈，全年共開出8店，今年還規劃要再展出2到4家量販型門市。

展望今年，詩肯營運長于洪武表示，今年成長有三大動能，包括：單店業績成長、購物商場量販店新店及推出如：完美料理餐桌等更貼近市場需求的黑科技產品，公司亦透過組織調整，結束坪效不佳的店面，降低整體費用率，預估今年營運會比去年好。

(時報資訊)