面對即將來臨的農曆春節，許多在國外的民眾將回台與家人團聚，因此防疫旅館爆量面臨一房難求的情況。福容大飯店全台多處據點，即日起貼心推出「來福容-寵愛家人安心入住」的純住房優惠，讓同住的家人到飯店住宿，除了支援政府減輕防疫壓力，也提供家人安心且安全的居住環境。位居新北深坑的福容台北二館、及大桃園地區的福容中壢店、福容桃園店、福容林口店以及福容高雄店，均為兩人純住房只要1,500元，等於一人一晚只要750元。

另外，台北市中心的五星級飯店福容台北一館、及機場捷運站上的福容桃園機捷A8店兩人入住也只要2,500元，享純住房兩天一夜，優惠專案至3月31日前連續入住七天以上，每日限量供應。福容大飯店提供居家檢疫者的家人一個舒適優質的住所，更體恤大家年節開銷較大，祭出超優惠的價格減輕顧客負擔，也讓外宿的家人們好好放鬆度假。

近日來國際間的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，台灣在全國人民上下一心，平安渡過2020年之後，疾管署也在新的一年展開多項防疫措施，為的都是希望能守住去年防疫有成的佳績，還有更期許在大家一起努力抗疫後，能儘速恢復過去的生活型態。尤其是年節將近，往年此時會有許多居住在國外的國人期盼著返台過年，因為防疫政策必須提前歸國進行居家檢疫，因此許多居家檢疫者的家人須另尋住所，福容大飯店城市型分店推出寵愛家人安心入住專案，即日起至三月底前提供家中有需居家檢疫的家人們外出居住，安心度假也來趟城市漫遊，入住七天以上每晚只要1,500元，可以選擇福容飯店多處據點，像是有距離台北動物園最近的台北二館，入住期間還能到附近深坑老街走走，悠閒漫遊；大桃園地區的中壢店、桃園店及林口店也是每晚只要1,500元，探訪最熱門的X Park或是逛街購物outlet mall，為過年期間置辦新衣及好禮；入住鄰近愛河的福容高雄店欣賞絕佳大港橋夜景，還可走訪駁二特區、真愛碼頭，連著七晚每晚也只要1,500元。

台北市中心的五星級飯店福容台北一館及桃園機捷A8店則是優惠每晚2,500元，讓居家檢疫的家人選擇交通便利的居住環境，走出飯店就可以經鬆購物採買，還有便利的交通可以上班通勤，抑或可趁此時機放鬆休假，入住福容大飯店城市型分店，展開與家人的城市輕旅行。

在防疫方面，福容大飯店也秉持最嚴謹的態度與作法，福容全台各分店的第一線服務員在工均時配戴口罩，且櫃檯亦備有額溫槍及酒精乾洗手提供客人使用，並加強飯店內消毒及清潔工作，以持續提供安全無虞的度假環境，讓顧客放鬆也放心。

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