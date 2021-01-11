大陸統一的碳排放權交易市場有望於2021年中正式啟動，交易平台方案正在審批中。上海環境能源交易所作為具體的承建方，開展相關的交易機制研究和交易系統建設。

證券時報引述賴曉明表示，未來大陸碳市場的交易平台將由獨立的交易機構運營。這一機構將由七個試點省市與江蘇、福建省共同聯建。目前機構設立方案還在審批中，尚未最終確定。

報導指出，全國碳排放權交易市場的交易機制等，主管部門也在研究，上海環境能源交易所也參與相關課題和政策的研究，未來如何推進、實施和落實，還尚需研擬。賴曉明指出，比如「碳排放交易管理辦法」中提到個人投資者，但預計啟動初期還是以控排企業和機構投資者為主。

賴曉明表示，按照試點區域約5％的配額進入平台交易，希望大陸碳市場啟動後能盡快達到2億噸以上的交易規模，如果未來能在品種和機制上有所突破，流動性將有望進一步提高，交易規模還有很大的提升空間。

(工商 )