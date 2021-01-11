新冠肺炎（COVID-19）疫情讓智崴（5263）成為受傷族群，2020年營收約10.67億元，比2019年的20.88億元，年減達48.89％，營收接近砍半，智崴11日表示，美歐亞三大洲的18個飛行劇院工程，可望2021年陸完工入帳，加上去年底迄今，已有新簽的訂單，今年營收可望回升。

智崴發言系統11日指出，2020年受到疫情影響，營收受到挫折，不過，「今年會拉起來」，很多單位都開始在詢問了，包括前一陣子美國的案子，都正持續討論確切可執行的時間。

智崴指出，亞洲和大陸的工程，目前則持續動工中，只有歐洲因疫情相對嚴重，智崴已先行撤回2個設備施工的工程人員。

智崴說，美歐亞三大洲合計的18個飛行劇院工程，今年都可望陸續完工，加上2020年到現在，已經新簽的設備訂單、以及美洲多家公司正在詢問的設備，今年營收可望回升。

(工商 )