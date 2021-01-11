momo（富邦媒8454）11日公告2020年12月合併營收64.8億元，年增約25.6%。第四季合併營收逾206.7億元，年增30%。累計2020年全年合併營收672億元，較2019年同期成長29.6%。momo單月、單季、全年營收同步刷新歷史同期新高紀錄。

富邦媒表示，momo網路購物12月業績持續攀揚，年增約31%，業績佔比達92%。行動購物業績表現較去年同期成長42%，在網購業績佔比約達75%。成長動能其一來自「雙12」熱絡的買氣，活動檔期業績年增達36%。而今年冬天低溫有感，「防寒」商機熱，如電暖器、除濕機、防寒衣物、寢具、保暖小物等皆創銷售佳績。五大品類則以3C家電(+35%)、流行精品(+30%)、美妝保健(+29%)成長位居前三。

時序跨入2021，農曆春節商機湧現，momo購物網看準新年採買需求，推出《新春盛宴》活動，精選居家用品、新春服飾、年貨等下殺5折起活動。

其中網購年菜在宅經濟風潮帶動下備受矚目，今年momo主打「年菜名店大賞」，集結超過上百家品牌，網羅知名餐廳如永心鳳茶、鼎泰豐、漢來飯店、養心茶樓等；以及老字號名店如老協珍、海味街、呷七碗、上野物產、竹南懷舊等祭出早鳥搶鮮優惠8折起優惠。在餐廳名店品牌力的加持下，年菜自12月中開賣至今銷售已較去年同期成長8成。

1月份momo購物網集點加購活動與風靡日本超人氣時尚黑貓「NYA-」合作，NYA-由潮流設計師高島一精先生所設計，此次momo 與NYA-推出的獨家限量商品，將超萌NYA-黑貓與生活用品結合，獨家限量集點加價購商品包括「NYA-日安.生活餐具組」「NYA-玩趣風格玻璃儲物罐」、「NYA-黑白簡約陶瓷盤碗組」、「NYA-經典摩登大容量摺疊保冷袋」、「NYA-黑時尚兩用帆布包(純色款/撞色款)」，以點數1至6點，即可以99元至299元加購NYA -獨家限量商品。

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