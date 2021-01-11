為吸引消費者上門，台北美福大飯店連續四年推出「新春福袋」活動，今年自今（11）日起祭出五百顆福氣扭蛋，限量販售每顆3,600元，獎品總價值超過三百萬元，獎項囊括價值四萬元以上的套房住宿券、匯集飯店六間特色餐廳的豐富餐券，並蒐羅韓國SAMSUNG 4K量子電視和空氣清淨機、日本BALMUDA蒸氣烤麵包機，荷蘭飛利浦PHILIPS 3合1拖地吸塵器和觸控式氣炸鍋等國際品牌的精品家電，總計40款獎項，於飯店一樓潮粵坊入口處喜氣登場。

到台北美福扭個好兆頭過好年！連年受到許多民眾關注的美福「新春福袋」活動，2021年新春賀年價每顆3,600元，蒐羅消費者喜愛的電器類商品包含SAMSUNG三星43吋QLED4K量子電視（價值26,900元），以及SAMSUNG三星無風智慧清淨機（價值22,900元）、日本極簡美學品牌BALMUDA蒸氣烤麵包機（價值7,990元），還有飛利浦P3合1拖地吸塵器（價值10,900元）、煎烤炸烘一機搞定的觸控式健康氣炸鍋（價值10,900元），和可無水烹調及雙重控溫的智慧萬用鍋（價值4,788元），以及韓國百年高麗蔘品牌─正官庄的天鹿EVERYTIME（價值5,800元）等。

美福飯店福袋內最大獎為「皇家套房一泊二食」，可下榻館內最高等級的32坪超大套房，感受奢華氛圍，搭配人氣爆棚的彩匯自助早餐及晚餐各兩客，總價值51,775元。其他亦囊括了各式房型的獎項，包括擁有28坪開闊空間的「尊爵套房」，價值35,805元，21坪舒適大器的「菁英客房」，價值21,945元等，每間客房皆提供翌日活力十足的彩匯自助早餐兩客，住宿期間還可使用設備齊全的健身房、全年度恆溫游泳池以及充滿日式風情的沐三溫暖，體驗頂級規格的餐旅經驗盡在福袋中。

台北美福大飯店扭蛋中的獎項當然少不了館內的美食餐券，其中最大獎首推米香台菜餐廳的「懷舊傳家菜」，一桌豐盛菜色價值19,800元，品嘗連續三年獲米其林餐盤推薦的古早味。價值18,192元的「美福饗宴之旅」，可盡嚐台日港義四間餐廳的風味美饌，還可吃遍彩匯自助餐廳，再帶走M七吋蛋糕以及義大利LACRIMA經典紅酒一瓶。

(工商 )