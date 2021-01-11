YONEX泰國羽球公開賽明天正式登場，官方賽程公布，世界球后戴資穎預計明天中午12點20分左右，要跟地主18歲小將班雅帕交手，小戴也透過臉書粉專透露心情，表示很久沒比賽，感覺有點緊張。

這次泰國羽球公開賽台灣有女單戴資穎、男單周天成和王子維及男雙王齊麟／李洋4組人馬參賽，明天僅小戴先登場，預計台北時間午餐時間陪著粉絲度過午間時光，球迷可以透過愛爾達體育3台關心小戴賽況。

因為新冠肺炎全球大流行，戴資穎從去年3月全英羽球公開賽後約10個月沒有參加國際賽，泰國站是睽違約10個月的首場國際賽，她透過臉書粉專表示：「是不是真的很久沒有看我比賽了？我也一樣很久沒比賽了，感覺有點緊張。但不管怎麼樣，都希望可以享受回到場上的感覺。明天就有賽程囉，不要忘了看我打球。」

今天戴資穎也進入主場館練球，感受一下球場風向等狀態，王齊麟、李洋也和小戴對抽訓練，小戴也特地發文感謝兩位男將協助，展露出期待比賽的興奮心情。

(中時 )