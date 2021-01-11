台中市雙十公車市民限定優惠新制元旦上路，交通局統計完成綁卡註記人數已突破110萬。市議員羅廷瑋11日表示，地方社團有網友發文要買已綁定好的優惠卡，市府應要有防範措施；市府法制局強調，非台中市民使用雙十公車優惠卡逃避車資，已觸犯刑法詐欺得利罪可處5年以下有期徒刑。

市府指出，今年元旦上路的雙十公車市民限定優惠新制，累計已綁卡註記人數超過110萬，民眾持完成綁定的電子票證搭乘市區公車，可享10公里免費、超過10公里車資上限10元的雙十優惠。

羅廷瑋說，台中地方社團有網友發文，要購買已經綁定好的市民卡，雖然其他網友留言提醒可能觸法，但如果真有人用別人的卡片搭乘公車，市府應有稽查機制，交通局應儘速說明公車優惠卡可能被盜用的預防方案，並公開呼籲買賣公車優惠卡可能觸法，全面杜絕歪風。

交通局長葉昭甫表示，依「台中市交通卡作業要點」規定，如經查獲將交通卡轉讓或轉借他人使用，自查獲日起取消其乘車優惠1年，遭查獲第二次者取消其乘車優惠3年、第三次以上取消其乘車優惠5年的規定。如出借、轉讓、冒用及盜用他人交通卡牟利或惡意破壞交通卡應用系統者，將依法追究責任。

法制局長李善植強調，冒充台中市民違法得利，已明顯觸犯刑法第339條第2項規定：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人陷於錯誤，藉此而獲得財產上不法的利益或使第三人得之者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。又詐欺得利罪未遂犯也處罰。

(中時 )