耶誕跨年加持，日式燒肉龍頭乾杯去年12月自結合併營收3.05億元，較前年同期3.07億元，雖微幅下滑 0.52％，仍創全年單月營收最高紀錄。去年受疫情影響，上半年營收受到衝擊，下半年乾杯集團海內外店鋪營運強勁回升，累計1至12月自結合併營收28.02億元，較前年同期32.11億元，下滑12.76％，仍為歷史第三高。

此外，乾杯集團也積極拓展營運新路，不僅跨進B2C零售市場，推出自有生鮮電商平台「乾杯超市」，以及頂級寵物品牌「乾杯汪汪」進軍毛孩市場，更推動集團會員制紅利回饋制度「KANPAI GO！CLUB」，不到半年會員數已突破15萬人，同時還與樂事、統一超商推出多款聯名商品，製造話題吸客，全年度營收仍交出28.02億元的亮眼成績，顯示成長動能更加強勁。

12月是餐飲業傳統旺季，乾杯集團旗下乾杯、老乾杯、黑毛屋本家等品牌均推出聖誕跨年套餐，其中乾杯燒肉居酒屋與老乾杯推出聖誕跨年套餐分別熱賣超過5,000套，黑毛屋本家三間分店則賣出近300組套餐，加上12月31日跨年夜，位於一級戰區的各分店均延長或加開營業時間，帶動業績較去年成長近10％。

受到全球疫情影響，國人無法出國跨年，年底聚餐慶祝需求比起往年更加熱絡。掌握跨年倒數商機，乾杯集團旗下和牛47及麻辣45兩大品牌加入高樓景觀餐廳的煙火戰局，不僅延長營業時間、加開場次，更於31日當天特別推出限定套餐，讓消費者搭配超近距離觀賞台北夜景與101倒數煙火秀，不僅成功帶動業績較上月成長，更創全年單月營收最高紀錄。

12月是餐飲業傳統旺季，乾杯集團旗下乾杯、老乾杯、黑毛屋本家等品牌均推出聖誕跨年套餐，其中乾杯燒肉居酒屋與老乾杯推出聖誕跨年套餐分別熱賣超過5,000套，黑毛屋本家三間分店則賣出近300組套餐，加上12月31日跨年夜，位於一級戰區的各分店均延長或加開營業時間，帶動業績較去年成長近10％。

受到全球疫情影響，國人無法出國跨年，年底聚餐慶祝需求比起往年更加熱絡。掌握跨年倒數商機，乾杯集團旗下和牛47及麻辣45兩大品牌加入高樓景觀餐廳的煙火戰局，不僅延長營業時間、加開場次，更於31日當天特別推出限定套餐，讓消費者搭配超近距離觀賞台北夜景與101倒數煙火秀，不僅成功帶動業績較上月成長，更創全年單月營收最高紀錄。

衝刺牛肉核心事業！預計展5~10家店鋪、再拓事業版圖

乾杯集團歷經三年時間盤點店鋪進行汰弱留強，於去(109)年底已成功轉型為「牛肉 (和牛) 企業」，今(110)年將積極加速展店步伐，預計再展5~10家店鋪，並宣布自3月1日起，推出全新徵才計劃招募計時員工，以「時薪最高上看240元」的優渥條件，期望培養更多優秀的餐飲界人才。同時推出「乾杯之星培訓計畫」，主打「計時社員起薪200元」，預計再開出百位職缺，挑戰餐飲業最高時薪！

(中時 )