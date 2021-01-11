華航載運關島民眾到台灣就醫的班機下午已自關島起飛。關島總督葛瑞羅感謝台灣的協助，並指美國國務院解除美台交往限制，讓關島與台灣能發展更多超越疫情議題的經濟、政治協定。

華航班機於關島下午3時30分（台灣下午1時30分）左右起飛，預計台灣時間下午5時55分抵達桃園機場。專機協助6名關島民眾到台灣就醫，有3名家屬陪同。他們因全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響而無法出國就醫。

促成華航執行人道醫療包機任務的駐關島台北經濟文化辦事處與關島政府官員，在關島機場舉行歡迎及歡送儀式。

葛瑞羅（Lourdes Leon Guerrero）致詞指出，感謝駐關島台北經濟文化辦事處安排包機。她表示，疫情凸顯關島建立全球合作及鄰國邦誼的重要性，關島與駐關島台北經濟文化辦事處的關係「非常寶貴」。

葛瑞羅表示，美國國務院解除美台交往限制，這將強化關島與台灣推動和平、民主的夥伴關係，也讓關島與台灣之間能發展更多超越疫情議題的經濟、政治協定。

辦事處處長陳盈連致詞感謝關島政府、關島機場、關島紀念醫院、關島假期旅行社、關島中華總會、關島台商會、中國醫藥大學附設醫院和義大醫院等2家將收治關島患者的醫院，以及外交部和衛生福利部的協助。

陳盈連說，「相信這個首航包機不會是最後一班，這只是開始。」關島政府在葛瑞羅的領導下推動與台灣的合作，關島與台灣的直航班機很快會恢復，「我們期待再看到台灣旅客來關島旅遊，關島患者到台灣接受適當治療」。

辦事處先前表示，數十名因疫情和班機影響而滯留在塞班島（Saipan）的台灣民眾，也同搭包機返國。

(中央社)