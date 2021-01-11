數字(5287)2020年12月合併營收1.35億元，月增4％，年增11％；累計2020年合併營收15.40億元，創歷史新高，年增率5％。2020年下半年受惠台灣疫情趨緩可控，經濟活動解封，591、8891、8591、518熊班、結婚吧、Tasker出任務等平台貢獻營收，推升數字全年營收再攀高。

數字指出，台灣591房屋交易網，2020年推出「591實價登錄」服務，11月更上線交易紀錄揭露至門牌功能，有效提升會員黏著度，推升全年營收年增率11％。8891汽車交易網，受惠車市活絡，平台新車、中古車資訊豐富，並擴增車市內容、編輯、影音開箱等服務，帶動線上刊登需求，推升全年營收成長5％。

隨著數位服務的需求增加，數字持續養成新創平台，2020年上半年結婚吧受到疫情干擾，婚宴需求遞延，目前台灣婚宴場地、婚紗、攝影等需求持續成長，看好婚市商機可高達800億元，已於去年第3季啟動收費；Tasker出任務外包網，除商業服務類項目，今年推出「Tasker宅任務-抵家服務」，2020全年營收成長近20％，持續發展多元服務類別，以期提高成長動能；至於小雞上工憑藉市場獨特性，目前已累積超過260萬下載人次，刊登中職缺超過兩萬件，已是全台最大的找打工平台。

(時報資訊)