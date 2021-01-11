亞洲大學學生去年國考通過率。（亞大提供／林欣儀台中傳真）

英國泰晤士報「2021世界大學學科」排名成績公布，亞洲大學醫學暨健康學院一舉奪下「臨床與健康」、「生命科學」2項學科排名，分別位列全球第442及581名，成績亮眼。校方強調，近年來亞大開辦附屬醫院、增設連結國考證照的醫療相關系所，強化學生就業力，是獲肯定的主因之一。

亞洲大學醫健學院院長李信達指出，該學院在世界大學學科排行榜中，「臨床與健康」領域名列全球第442名、全台第9名，另「生命科學」為世界第581名、全台第7名；醫健學院近年來持續與兄弟校中國醫大及中醫大附醫、亞大醫院合作，聘用更多優秀師資、提高AI精準醫療教學研究成果，盼在國際排名更精進。

亞大校長蔡進發表示，亞洲大學學生數共約1萬2000多位，即便少子化效應持續，大學部註冊率仍維持在97％左右，顯示學生及家長對學校相當支持；亞大創校第14年即榮登英國泰晤士報世界百大排名、至今已連續7年上榜，另在國內Cheers、遠見雜誌排名也連續5年名列前茅，辦學績效獲國內、外肯定。

「辦一所不一樣的大學！」蔡進發強調，在亞大董事長蔡長海與董事會全力投入下，要求學校走出台灣、邁向國際，亞大近幾年不斷創新轉型，4年前更斥資興建亞大附屬醫院，贏得民眾優質醫療口碑，更是學生實習的區域教學醫院，大大提升學生就業能力，也促使學校成立護理學院、擴充並提升醫健學院相關系所。

亞大副校長兼教務長陳大正認為，學校近年來增設護理、視光及職能治療、聽語、物理治療、獸醫等國考證照相關系所，並增聘師資、提升設備，每學期更開設30個英文、國考證照加強班，免費提供輔導課程，使得學生國考表現亮眼、達到畢業即就業，是在國際學科排名中脫穎而出的原因。

(中時 )