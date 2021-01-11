警方查扣贓款及孫嫌行搶時穿著的衣物。（王揚傑攝）

新北市板橋區文化路巷內某銀樓昨（10）日下午1名男子佯裝購買金飾，趁老闆娘不備，搶走價值48萬餘元2件金飾後逃逸，警方獲報組成專案小組，迅速鎖定42歲孫姓男子涉案，晚間11時許在三重區將孫嫌逮捕。

警方調查，孫嫌近日因遭地下錢莊緊逼還債，鋌而走險計畫搶銀樓，由於孫男身患癌症，故行動前還留下遺書，交代奠儀留給妻子生活之用。

昨天下午3時許，孫嫌騎乘變造車牌機車到銀樓附近，再步行至銀樓佯裝選購昂貴金飾，老闆娘拿出金項鍊、金墜子供孫嫌挑選，孫嫌趁老闆娘轉身時，搶走櫃台上2件金飾後奪門而出，逃逸途中還刻意多次變裝，企圖躲避警方追查。

海山警分局調閱監視器，分析出孫嫌變造車牌的真實車號，鎖定去年5月曾在中和區開槍的孫男涉案，積極展開追捕。

孫嫌得手後迅速銷贓，以低價38萬元賣出搶得金飾，絕大部分用於還債，警方循線在三重逮捕孫嫌時，身上僅剩6萬餘元贓款。偵訊後，警方以搶奪罪嫌將孫嫌移送偵辦，並續追贓物流向。

(中時 )