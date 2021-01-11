含萊克多巴胺美豬今年元旦起正式開放進口，行政院「豬肉儀表板」網站直到今天上午仍顯示進口美豬數量掛零，被媒體抓包與「邊境查驗自動化管理系統」數據不符後才火速更新，消息曝光後遭PTT網友嗆爆「這儀表板是快樂表吧」、「騙智障817夠用就好」，笑翻一堆人。

根據衛福部食藥署「邊境查驗自動化管理系統」發現，1月4日已有5批美國豬肉進口，總量超過108公噸，媒體批露後，「豬肉儀表板」網站才迅速更新第一批美豬進口量達96公噸。消息曝光後引起PTT網友熱議，紛紛留言回應「看來這次熱心民眾要被查水錶了」、「這儀表板是快樂表吧」、「工讀生做的吧 打發刁民用的而已」、「騙智障817夠用就好」、「滾動式儀表板啦」、「美國有時差好嗎」、「三個月後就看到了 急什麼」。

零美豬進口被抓包後，「豬肉儀表板」網站火速更新已有第一批美豬進口量。（圖/擷自食藥署網站）

「豬肉儀表板」網站截至今天上午11點以前美豬進口量仍掛零。（圖/擷自食藥署網站）

有網友指出，豬肉儀表板1月4日正式上線，結果到1月7日，美豬進口數據還是0，但是加拿大、丹麥、西班牙都有數據，可見得這個系統是有在運作的，卻刻意不把美豬的數據列上去，真聰明；此外，行政院長蘇貞昌說每天公告，結果媒體報導前只公告到1月7日，今天已是1月11日，足足少了四天的數據，不知道他可以用這四天動什麼手腳。

也有網友質疑，豬肉儀表板網頁做得那麼簡單，就幾個數字擺在那，上面的來源也不清不楚，人民連去查證的細項資料都看不見，認為至少應該列出哪家貿易商進口多少數量，不然那麼容易竄改的資料，一點意義也沒有。

另外，還有網友納悶，給民眾總量的資料要幹嘛？民眾真正想知道的是眼前這塊豬肉到底是不是萊豬；此外，網友也好奇政府一邊進口美豬，一邊又拼命大內宣，在電視打廣告說本土豬多好吃多好吃，這邏輯難道沒有問題？台灣人吃了一輩子的本土豬，好不好吃還需要政府說嗎？

蘇貞昌偕陳時中、陳吉仲品嘗台灣豬美食｜2021.01.06

(中時新聞網)