寒流席捲全台，苗栗市黃姓女子在家準備放熱水泡澡，但門窗緊閉，熱水器沒安裝排氣設施，造成一氧化碳中毒，不但全身癱軟，黃女父親也感到頭暈、噁心，苗栗縣消防局獲報趕緊將黃姓父女送醫救治，幸經高壓氧治療皆無生命危險。

苗栗縣消防局10日晚間接獲黃男報案，稱自己頭暈，準備洗澡的女兒則攤睡在沙發上，黃男太太則輕微頭暈、噁心，消防人員懷疑為一氧化碳中毒，趕緊指導黃男先開窗流通空氣，同時派遣救護人車前往救援。消防隊員到場發現父女已經全身癱軟在地，立刻將20歲黃姓女子、56歲黃姓父親抱下樓，抬進救護車給氧急救，並送往大千醫院以高壓氧治療。

消防局指出，客廳雖未偵測到一氧化碳超量，但在浴室發現浴缸已放滿熱水，且熱水器裝設在加蓋陽台，門窗緊閉，未保持良好通風，疑為因此導致屋內累積過多一氧化碳，造成中毒。

消防局提醒，寒流來襲民眾關緊門窗保持室內溫暖，但使用熱水器務必保持空氣流通或安裝強制排氣設施，以免造成意外發生。

(中時 )