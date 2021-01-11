真理大學學生現任會長劉文琳表示，學生會提出四大訴求（戴上容攝）

真理大學校長陳奇銘8日被指控無預警對台灣文學資料館換鎖，讓82歲文學學者張良澤不得進入，引起外界批評，正值期末考，真理大學學生會11日中午仍號召近50多名學生在校長宿舍外聲援張教授，學生會提出4點要求。真理大學表示，不針對學生會行動做出回應。

「校長道歉！」真理大學學生會11日號召50多位學在校長宿舍外聲援教授張良澤，學生們高舉手牌，由真理大學學生會各代表、台大台文系吳嘉浤、台灣學生聯合會理事馬梓祐等輪流用台、國語發表想法和訴求，希望在校長宿舍旁的訴求能夠被校方聽到，現場低溫飄雨，學生聲援張教授的氣勢高漲。

真理大學學生現任會長劉文琳表示，學生會提出四大訴求，一、希望校長陳奇銘鄭重針對換鎖事件向張教授道歉；二、爭議未解之前，暫緩麻豆校區台灣文學資料館北遷；三、台灣文學資料館北遷業務，應於校務會議中討論；四、校方應尊重台灣文史工作者耕耘結果，勿輕率對待珍貴史料資產。

真理大學台灣文學系學生蔡昀展認為，台灣文學資料館多數史料、手稿是張教授珍藏，許多前輩是因信任張教授才捐出作品，未料卻遭校長粗魯以待，相較各界都表達爭取館內文物的意願，校方卻視為史料為無物，希望校長公開道歉；真理大學校方回應，不針對學生會行動做出回應。

(中時 )