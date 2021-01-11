抗缺工拚就業！新北市政府去年疫後宣示下半年「百場徵才」，在半年內辦理102場聯合徵才，提供超過5.6萬個工作機會，達成目標。因應變種病毒，中央加嚴邊境防疫控管，憂心導致廠商缺工，新北市政府勞工局超前部署，推出「週週有徵才」讓民眾年前找到工作過好年，廠商覓得好人才。

新北1月最大場徵才為15日上午10時至下午2時，在市府6樓大禮堂登場，現場邀請南亞科技、力晶基成電子製造、思創數位、宜得利家居、雲雀國際、安心食品等36家廠商參與，超過1,400個工作職缺。其中科技製造業釋出超過600個職缺，且多為工程師、程式設計師等起薪35K至40K，而餐飲服務業、批發零售物流業亦為農曆春節前後用人需求高峰產業，現場亦提供超過800個職缺，其中包括儲備幹部、店主管等主管職，起薪上看38K。

另外，20日中和區公所6樓禮堂、22日三重過圳市民活動中心、樹林區公所及27日板橋就業服務站亦有辦理聯合徵才活動，產業多元遍及含括科技製造、旅宿餐飲、一般服務業等，新北週週有徵才，歡迎您前來。 勞工局長陳瑞嘉表示，為協助民眾找工作，新北徵才不停歇，也全力配合所有防疫措施，包含落實實名（聯）制、現場量體溫及酒精消毒，在面試及資料填寫區更增加壓克力隔板，並針對面試場域加強人數控管，廠商攤位梅花座排列等，讓民眾在安全的場域求職，兼顧防疫與提振就業市場。

勞工局也提醒民眾，參加活動務必配戴口罩，並配合體溫測量及手部消毒措施。如有發燒、咳嗽等不適症狀，宜先行就醫或在家休養。各場次徵才活動仍以網頁公告為主，活動詳情請上「新北市人力網」或電洽0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。

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