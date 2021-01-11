總統蔡英文11日接見資訊月傑出資訊人才獎得獎者，蔡英文表示，一年一度的資訊月活動，不但沒有受到疫情影響照常舉行，還有300家廠商參加、600個單位的規模，這是非常難得的成就。

為了促進「六大核心戰略產業」的發展，蔡英文也宣示，政府2021、2022這兩年，也將投入76億元，來吸引AI、物聯網、雲端服務以及半導體設備等國際大廠加碼投資台灣。

她指出，過去4年多來，政府已經透過「5加2產業創新計畫」，對台灣的數位發展打下基礎。行政院在2020年也已經宣布4年內，要在前瞻基礎建設計畫下，投入將近1,000億經費，來加強數位建設。

蔡英文強調，政府有決心，也需要產官學界的助力，政策才能成功。她要拜託得獎人與政府共同努力、攜手合作，希望他們除了持續傳承成功經驗和研究成果，更要保持對資通產業的熱忱，研發出更多更新的技術，讓產業更加蓬勃發展。

(工商 )