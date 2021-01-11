亞洲公廁的蹲式馬桶，看在歐美遊客眼中，不僅難以想像且不太會用；自小就被教導的台灣民眾，自然駕輕就熟。有網友提問，蹲式馬桶的沖水閥「大家是用腳踩還是用手壓？」絕大多數人基於衛生習慣用腳，但也有人用手，看完留言驚覺自己「髒了18年」。

早期公廁（尤其學校、醫院）把水箱設計在上方，「沖水要用拉的」，後來管線內嵌，沖水閥設計改用按壓式。網友發問，到底這設計要用腳、還是用手？

大部分人回覆「當然用腳啊！那根桿子很髒吧」、「腳，使用完直接採」；有人懷疑沖水閥會沾到濺出來的排泄物，「怎麼可能用手！」

少數網友坦白自己會用手，「小學老師宣導要用手」、「原來我髒了18年」、「我曾彎腰用手按，結果水太強濺到臉」，一則提問，勾起許多人難忘回憶。

東方人生活習慣與西方大不相同，光公廁就有很不一樣的設計，蹲式馬桶在歐美並不普遍，當地多以坐式為主。專家認為，老外做不來「亞洲蹲」，若上廁所必須久蹲，恐怕形成負擔。

亞洲蹲是一種腳掌貼地、膝蓋彎曲臀部貼近腳踝向下蹲的動作。亞洲人因風俗民情、硬體設計，從小訓練蹲馬桶「來匆匆、去沖沖」，對於公廁的沖水掌握，確實較多討論。

(中時新聞網)