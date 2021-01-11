美國駐聯合國大使克拉芙特(右)曾與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章(左)共進午餐。（美聯社）

美國國務卿蓬佩奧宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特將於13日訪問台灣，我外交部正就來訪細節與美國在台協會（AIT)積極協調中，消息曝光後，引發各界討論。政治網紅「四叉貓」劉宇今(11日)說出網友心聲，有不少人都學到教訓，認為「美豬換來的訪台官員層級虧大了」。

曾因訪台引發全台話題的美國衛生部長阿札爾，傳出曾向我方遊說美牛、豬議題，外交部嚴正澄清，強調相關報導內容與事實完全不符；不過，總統蔡英文在他離台後，卻無預警宣布開放萊豬進口，引發國人疑慮。

四叉貓今在Yahoo TV節目《鄉民來衝康》上表示，因為上次萊豬不好的經驗，所以這次網友們學到教訓，雖大家沒有太多意見或評論，但很多人都擔心美國又要賣什麼給台灣，或是美豬換來的訪台官員層級虧大了，至少要是更高層級官員。

四叉貓透露，也有網友酸民進黨政府這次又要開放什麼、即將卸任的官員來，有什麼值得高興？另外，該節目的另一位來賓、國民黨文傳會副主委鄭照新表示，克拉芙特此時訪台時機「很奇怪」，怎不一年前來？這次就是激怒即將上任的拜登政府，國民黨當然不是不歡迎，但政府的處理方式要非常謹慎。

(中時新聞網)