台灣、大陸兩岸營收「雙升」，王品集團12月合併營收達15.3億元，改寫同期歷史新高，年增12.63％、月增13.83％。台灣事業群營收9.9億元，年增率16.33％，是5月份以來，連續6個月突破雙位數成長，也是連續第8個月改寫近年新高。大陸事業群營收5.4億元，年增6.48％、月增16.43％，突破疫情前水準。

累計王品集團第四季營收達43.2億元，年增13.8％，也創下同期歷史新高紀錄。王品表示：年關將近，微型尾牙聚餐訂位大增，台灣營收持續暢旺。大陸事業群在疫情趨緩後，復原速度領先同業，8月份起，王品、西堤兩大主力品牌恢復率超過100％；中平價的「鵲玥」粵式小館，符合消費者在疫後追求高性價比的剛性需求，表現不俗。

王品集團同時公布2020年自結營收為152.1億元，在經歷2020年新冠疫情的衝擊，僅小幅衰退6.29％。其中台灣事業群全年營收達104.8億元，年增7.12％，在2016-2019年、睽違4年後，重回百億元俱樂部。王品分析：集團提前防疫，顧客安心選擇「高信賴感」的餐廳，而近年來推動「多品牌」戰略奏效，佈局各品類和價格帶，滿足消費者需求；同時提前搶攻政府振興三倍券的商機，又擁有「王品瘋美食」App百萬名忠實會員，這些都是王品集團能擺脫疫情陰霾、快速復甦的主因。

搶攻年末聚餐、微型尾牙商機，王品集團加快展店腳步，12月已有18家門店開幕。2021年初，王品牛排「起家厝」台中文心店，經過3個月裝修，1／11日將以嶄新樣貌與顧客見面，可望為春節與情人節挹注營收。而近期連續兩波「霸王寒流」侵襲台灣，帶動鍋物品牌業績提升2-3成，截至2020／12／31日，王品集團5個火鍋品牌：「聚 北海道鍋物」、「石二鍋」、「青花驕」、「12MINI」、「和牛涮」，共113家直營門店，是全台鍋類佈局最完整、直營家數最多的領導品牌。

王品集團旗下「萬鮮」公司，2019年首推年菜，早鳥組合3天完售，2020年除了在逾280家集團門店銷售，也首次與超商雙雄、電商平台合作，推出限定套組，今年預期銷售5,000組，除了台灣科技業兩大「護國神山」廠商提前預定、饋贈員工，近期的銷售成績也符合團隊預期。「萬鮮」積極開發冷凍火鍋料「丸子三兄弟」、常溫鍋底「鍋底四姊妹」、「麻佬大」麻辣鍋等產品，取得亮眼的銷售成績，有助王品集團發展第二條成長曲線。

(中時 )