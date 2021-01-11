吳姓女子前年7月帶著2歲何姓女兒和孫姓男友在龜山同居，豈料2人疑因不滿女童吵鬧，竟對女童動粗、甚至拿香菸燙她，導致她全身多處新舊瘀青抓傷，直到女童2個月後出現異狀就醫才被通報獲救，但2人卻避重就輕，桃檢依家暴傷害罪起訴，女童父親也向法院聲請討回女兒監護權獲准。

檢警調查，吳女和何姓男子分手後，協議輪流照顧2歲女童，白天由吳女照顧、晚上再交給何男。吳女2019年7月與孫男交往，一同在龜山區同居，8月26日之後吳女就把女兒委由孫男照料，不再帶給生父。

豈料女童9月2日出現異狀，吳女緊急將她送到醫院急救，院方驚見女童全身多處新舊傷，不但耳朵被抓傷，臉部、胸部和雙腿到處都瘀青，甚至還有香菸燙傷的痕跡，醫院懷疑女童遭凌虐，緊急通報警方、社工介入調查。

吳女和孫男對案情避重就輕，吳女只坦承8月底曾徒手拍打女兒胸口，也供出自己值大夜班，白天由男友照料，9月1日值大夜班返家後發現愛女臉上有瘀青，隔天換額頭有瘀青才帶去就醫。孫男則坦言有抽菸習慣，有獨自照料女童4天，否認虐童。

何姓生父則證稱，前年8月26日後，吳女就未將幼女帶回給他照顧，並爆出8月30日接到吳女電話後，隔天就將女兒的健保卡丟在孫男的機車購物籃內。

桃檢根據女童傷痕累累的驗傷單，認定女童皮膚潰爛並非尿布疹，右腿是蓄意以香菸燙傷，胸口更是手指造成的瘀傷痕，偵結將吳女、孫男依家暴傷害罪嫌提起公訴，並依兒少法建請法官加重其刑。

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(中時 )