台南開頂式雙層巴士上路近3年，一度因乏人問津虧損嚴重，但因業者調整營運模式，加上又獲得衛福部長陳時中推薦，如今不僅搭乘人數大幅成長，更加強行銷包租車業務，吸引不少社團及企業「嘗鮮」。儘管疫情重創觀光旅遊業，但台南雙層巴士仍決定繼續延長票價優惠至今年6月30日，並邀請全台遊客農曆春節前來台南搭乘走春。

2018年2月台南推出雙層巴士，主攻外地旅客市場，但因1日券票價高達500元，連24小時券也要價300元，讓不少遊客為之怯步。去年初業者調整營運模式，推出24小時150元（台南市民持市民卡99元）、48小時250元的票價優惠，果然吸引部分遊客搭乘，但剛開始平均每個月的搭乘人數還是只有5、600人次。

去年6月，當時聲望正隆的衛福部長陳時中「防疫五月天」團隊造訪台南時，在市府的安排下搭乘雙層巴士並推薦後，緊接著的暑假期間，雙層巴士的搭乘人數即躍升數倍達到每個月2000人次，讓市府交通局及業者雀躍不已。

如今因疫情無法出國，讓國內旅遊大暴發，台南雙層巴士除繼續延長票價優惠外，也搶攻國旅市場加強行銷包租車業務。

市府交通局長王銘德指出，台南雙層巴士從去年初開始調整營運模式後，不僅推出降幅頗大的票價優惠方案，更加強行銷包租車服務，獲得各界踴躍承租，已成為機關團體在台南旅遊的首選。鑑於原有的票價優惠去年底到期，在大批民眾的詢問，交通局與業者協商後，決定加碼延長期限至今年6月30日。

台南市公共運輸處處長吳俁之也說，台南雙層巴士採用全新的開頂雙層巴士，從台南火車站前站出發後，隨車配有專業解說員進行城市導覽。此外，台南所有7個一級古蹟中，雙層巴士的路線即涵蓋6個，為相當具有代表性的路線；持票於時效內可無限次上下車，並可免費轉乘多數的大台南公車，也可享有赤崁樓、孔廟門票8折，所到之處都是熱門景點，不需為尋找停車位煩惱，相當適合國人親子旅遊搭乘。

(中時 )