味全龍隊今年將重回中職一軍賽場，在2月1日春訓開訓之前，年輕小將及擴編選秀球員等於今日參與重量訓練營，加強基礎迎接新的賽季。

已經在味全龍隊帶領年輕小將打拚1年的曾陶鎔表示，非常期待新賽季，休假期間按照球隊給的課表自主訓練，除了體能與重量訓練外，也反覆練習基本動作，專心致志、不斷精進。

而日前剛定下目標，若有望上一軍希望達成單季10轟的朱祥麟，期盼自己表現可以穩步上升，他已經在11日報到前提早回到雲林斗六訓練基地熟悉狀況，並反覆練習、精進技巧，花時間鑽研每個細節。

此外，在之前休假期間，味全龍隊曾陶鎔、游宗儒、朱祥麟、洪瑋漢四位球員參與《味全職人MVP》系列影片，趣味的牧場體驗將於本周起連3周的周三於味全龍粉絲專頁播出。

朱祥麟及洪瑋漢走訪牧場及加工廠，參觀鮮乳製成，體會到每一個環節都有專業的職人們堅守把關；曾陶鎔與游宗儒則是走訪營業所，第一次體驗當業務員，他們天還沒亮就起來工作，也跟正職業務員一起在賣場裡擦拭貨架。

朱祥麟（左）及洪瑋漢走訪牧場及加工廠。（味全龍提供）

(中時 )