紀卜心是早期網拍及流行雜誌愛用的模特兒，在還有無名的年代人氣頗高，所以被封為「中學生女神」，雖只有151cm身高，但勻稱的身材比例成為少女雜誌邀請拍攝人選之一，近日和好姊妹度假罕見的解放好身材讓「長輩」曬太陽。

「中學生女神」紀卜心近來成為綜藝節目「凹嗚狼人殺」單元常見班底，在instagram追蹤人數已經達到82.6萬，不管在節目或社群可以看到他以活潑可愛的方式，分享時尚、美妝等流行資訊直接收納一票粉絲。

紀卜心近日趁工作空擋前往墾丁度假，只見她穿著咖啡色系比基尼，坐在泳池邊辣秀絕美身材，並寫下「從夏天拖到冬天的墾丁之旅，忙到抽不出時間，好不容易跟姐妹們喬到現在，慶幸今天天氣很好，不用擔心我著涼，雖然風吹來會冷，但有太陽照到很溫暖，也詢問粉絲推薦美食。」

粉絲見到紀卜心難得解放，秀出穿上比其尼時也有著穠纖合度好身材，哪管有美食便趕緊留留言「你太美了」、「看起來很舒服 真的啊」、「太辣了！！可以嗎」、「這麼冷還要讓我噴鼻血嗎！」、「原來平時身材都收著！」，認真回答美食的紛絲也是有「阿利海產」、「後壁湖那邊有個市場有整排的海鮮餐廳」、「邱家生魚片」。

(中時新聞網)