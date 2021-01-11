太普高董事會聘任侯景文出任總經理 15:392021/01/11 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太普高（3284）11日召開董事會，通過總經理新人事的聘任案，將由執行副總經理侯景文出任，他的任期並追溯今年1月1日生效。 太普高11日發佈重訊指出，太普高董事會除了侯景文出任總經理的新人事案，同時，出席董事會也無異議通過聘任侯景文出任廈門太普高貿易公司執行董事兼總經理。 台中建商 引進數位管理 總經理宗緒惠 六豐 征服車市變局迎新機 (工商 ) #太普高 #董事會 #總經理 #侯景 #出任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 12檔投信連買 作帳行情火 04:102021/01/11 投資理財 華儲舉辦消防演習 加強救災應變能力 10:092021/01/11 寶島 永記美國市場發威甩疫 去年營收微幅成長 15:592021/01/11 財經 Stripe停止處理川普宣傳網站線上付款 11:302021/01/11 財經 中華電成為大中華第一家取得Azure Expert MSP最高階專業認證的電信商 08:562021/01/11 財經 《觀光股》六角營運回溫 去年營收寫次高 11:422021/01/11 財經 侯怡君房子漂亮盼2年內當媽 04:102021/01/11 娛樂新聞 川規拜隨 美應不會走回頭路 04:102021/01/11 焦點要聞 創美國史紀錄 民主黨今提案 川普面臨2度彈劾 04:102021/01/11 焦點要聞 《熱門族群》DRAM上半年續看漲 記憶體模組廠燦笑 13:412021/01/11 財經 全球首富馬斯克稱陸對民眾比美還負責 欲打造在地專屬特斯拉 14:062021/01/11 財經 財經熱門新聞 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 加密貨幣屠殺！投資人1顆比特幣狂虧24萬 老二也崩25％ - 財經 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 全球首富馬斯克稱陸對民眾比美還負責 欲打造在地專屬特斯拉 - 財經 大釋單！聯發科躍台積第三大客戶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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