長虹建設去年營收創史上第三高 達93.06億元 小減2.94％ 15:392021/01/11 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上市營建股模範生長虹建設（5534）今（11）日公布2020年12月營收，單月較去年同期衰退74.95％。長虹表示，12月較2019年同期減少，主要是因為「天璽」個案減少完成產權移轉給客戶認列收入所致。累計去年營收，創下史上第三高，達93.06億元，小減2.94％。 長虹累計2020年全年營收，比2019年小幅減少2.94％，至93.06億元。 《通信網路》統振上月營收年減逾4成 去年減7.58％ 《半導體》辛耘Q4營收攀2020高峰 季增17.81％ (工商 ) #長虹 #長虹建設 #年營收 #史上第三高 #小減 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《百貨股》客思達-KY去年營收年減12.16％ 力拚數位資訊力 08:182021/01/11 財經 《觀光股》美食去年營收近6年低點 獲利可望逆勢回升 10:342021/01/11 財經 《電子商務》網家去年營收438.7億元創高 08:182021/01/11 財經 永冠-KY去年12月及全年出貨及營收均創新高 10:402021/01/11 財經 《半導體》日月光投控上季營收優預期 攜去年齊衝新高 07:442021/01/11 財經 利機12月營收1.05億元 創近六年單月營收新高 12:502021/01/11 財經 廷鑫2020年營收持平 毛利率穩定提升 14:222021/01/11 財經 《半導體》欣銓去年營收寫3高 Q1淡季逆強 10:512021/01/11 財經 《觀光股》六角營運回溫 去年營收寫次高 11:422021/01/11 財經 《半導體》京鼎去年營收創高、年增36％ 今年拚百億關 12:332021/01/11 財經 《半導體》超豐去年營收寫3高 H1淡季續強 12:502021/01/11 財經 財經熱門新聞 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 大釋單！聯發科躍台積第三大客戶 - 財經要聞 - 工商時報 誰取代大陸成世界工廠？哈佛教授：可能是它自己 - 財經 全球首富馬斯克稱陸對民眾比美還負責 欲打造在地專屬特斯拉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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