上市營建股模範生長虹建設（5534）今（11）日公布2020年12月營收，單月較去年同期衰退74.95％。長虹表示，12月較2019年同期減少，主要是因為「天璽」個案減少完成產權移轉給客戶認列收入所致。累計去年營收，創下史上第三高，達93.06億元，小減2.94％。

長虹累計2020年全年營收，比2019年小幅減少2.94％，至93.06億元。

(工商 )