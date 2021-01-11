聯合再生(3576)2020年12月份自結合併營收為新台幣10.75億元，較上月大幅成長36.4%，營收成長主係南亞市場需求強勁，海外電池出貨量增加，另外國內太陽能案場年底趕裝，國內模組營收增加。聯合再生能源2020年全年累計合併營收為新台幣126.8億元，年減30%。

市調機構IHS的研究報告指出，2020年全球太陽能建置量已達142GW，全球已有43個國家建置量超過1GW，中國、美國、西班牙、德國、荷蘭、法國、烏克蘭及印度對再生能源的需求將持續增加，2021年這些國家的建置量也將領先全球。BNEF更預期到2022年全球每年新增太陽能裝置量將達140GW-178GW之間，全球太陽市場預計成長維持在雙位數間。

台灣部分，經濟部預計2021年將可達到8.75GW 太陽能累計裝置量，今年新裝置量將在2.2GW以上，經濟部今年大力推動一地兩用、屋頂型太陽能及漁電共生型專案，發動政府各單位跨部會盤點具潛力地點，要求台電完備並網饋線之建置，全面展開太陽能裝置之推動。聯合再生為產業龍頭將增加產能，以滿足台灣太陽能市場需求。

聯合再生也持續積極參與台灣系統標案，協助政府達成台灣成為亞洲綠能中心之目標。

(時報資訊)