瓦城泰統公布2020年12月合併營收達4.1億元，月增11.8％、年增1.36％，推助第四季營收持續成長年增4.4％，再次寫下歷史新高。延續年底節日聚餐需求旺盛，集團不斷精進強化「安心」餐飲服務標準的堅持，輔以第4季的優異表現，無疑是為2021新年度帶來更厚實的營運基礎，迎向春節熱潮及發展後勢樂觀可期。

走過充滿挑戰的2020，加速了瓦城泰統集團成長的節奏，從疫情伊始的年初到觀光餐飲全面受挫的年中，再到安步當車的年末；疫情促使瓦城泰統集團在多變的市場、環境下不斷修正策略，謹慎拓點展店；也憑集團毅力抵擋衝擊逆勢操作：加大安心餐廳的認證與投入，也因此大幅降低集團在疫情期間的衝擊，獲得顧客高度信賴與支持，造就瓦城泰統集團成為疫情下仍然穩健成長。

時序邁入年終，瓦城泰統集團結合旗下四大人氣品牌「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」於即日起至2／8(一)開放年菜預購，除店點遍佈全台取餐方便，主打的「預約取餐、新鮮現做，一次到味」，無論是4-6人小家庭的經典款組合，或適合7-8人大家庭團圓圍爐菜色，消費者皆能外帶享用熱騰騰的豐年美味，深受顧客青睞。此外，首次開放線上訂購，顧客可直接透過wa10官方line帳號預訂。

「瓦城」去年推出年菜系列訂購組數超過3,000套，今年國內春節人潮攀新高，可望推助銷售成長，再創熱銷佳績。

衛福部宣布啟動秋冬防疫專案後，國際間疫情持續延燒，儘管如此，年末此刻卻是國人最多餐飲歡聚的時機，無論是朋友間的年末聚餐、公司行號的尾牙慶祝、以及農曆新年的家人團圓。瓦城泰統集團持續積極以最高防疫規格打造「全台最安心餐廳」，定期進行SGS升級版餐飲衛生管理標章(Hygiene monitor plus program, HM PLUS)稽核，嚴格把關服務、環境、食材等環節。

瓦城泰統集團也觀察，國內多數企業已選擇以小型尾牙或部門聚餐方式取代大型聚眾活動，瓦城泰統旗下餐廳以高質感異國美味獲得企業青睞，尾牙訂位更勝以往。看準尾牙春酒商機，「瓦城」、「時時香」、「1010湘」、「非常泰」至3／1前祭出點用「尾牙春酒饗宴」套餐，每桌可獲得閃耀購物金抽獎卡，週週抽出3萬元，最後一週更加碼抽出10萬元。

(中時 )