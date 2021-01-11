東湖國小占地2.37公頃，為林口第10間小學。（許哲瑗攝）

林口區人口突破12萬，在地就學成為家長最頭痛的事，新北市府斥資9億6000萬元新建「東湖國小」，新北市長侯友宜今上午出席動工典禮表示，預計明年7月第1階段完工，先招收小一新生，共7個班、約280名學生，待後年全面完工後再招生，共42班、約1400位學生。

新北市人口全台最多，目前約403萬人，其中林口區伴隨機捷通車，大型商場進駐，林口以及世大運選手村社會住宅吸引民眾遷入，學校供不應求，區內頭湖、南勢、麗林、新林4間國小均已額滿，家長為了在地就學搶破頭，還得提早遷戶籍上演卡位戰。

新北市府去年起在林口區四維路、佳林路交界處新建「東湖國小」，侯友宜今主持開工典禮表示，校地取得不易，市府將打造一個與社區共榮共好的小學，東湖國小占地2.37公頃，為林口第10間小學，除了提供讓小朋友就學環境外，也規畫設置幼兒園、托嬰、托老中心及多功能體健中心，「要讓林口市民安居樂業。」

侯友宜介紹，校舍區完工後為地下1層、地上4、5、7層共3棟的建築，規畫48間普通教室、20間專科教室，並保留擴建24間普通教室的空間，能再提供約700名兒童上課，因應林口區未來人口成長，校園內還會有地上3層的多功能體健中心、禮堂，以及地上4層的公共托育中心、幼兒園、樂齡照顧等多元服務設施。

「0歲到99歲都可使用！」新北市新工處補充，景觀上納入生物多樣性、節水、碳減等設施，規畫生態環境、食農園區、情境遊憩區、陽光運動場等活動場域，讓校園空間與社區共享資源。

(中時 )