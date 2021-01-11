世界羽聯BWF和泰國羽球協會努力在YONEX泰國羽球公開賽打造健康安全的比賽、訓練環境，為選手勤做病毒檢驗、場地勤消毒，因此也出現打羽球變成打壁球的有趣畫面，而世界球后戴資穎在經過三次採檢後，也開玩笑說希望自己鼻子越來越強壯。

戴資穎透過社群網站分享在泰國備戰的大小事，今天下午在Instagram分享了訓練影片及照片，其中一段影片是對著牆壁揮汗練習的趣味畫面，小戴寫道：「每個隊伍中間，場地都要消毒，只能準時進場練習，在後面只好這樣熱身。」而小戴說的「只好這樣熱身」指的就是和男雙好手王齊麟戴著口罩、對著牆壁把羽球當壁球來打的另類訓練方式，而這段影片她放在一般訓練影片的後面，所以也貼心提醒球迷要滑到最後一個影片來看這段有趣花絮。

為了守護選手健康，大會也按時安排選手接受病毒檢測，戴資穎透露，截至今天，她到泰國後已經完成三次採檢，由於進行鼻咽檢測時採檢棒要進入鼻腔深處，小戴也開玩笑說，經過多次採檢，希望鼻子有越來越強壯。

(中時 )