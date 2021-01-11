台灣雲端新創CloudMile萬里雲成立滿4週年，11日宣布完成1,000萬美元（約為新台幣2.8億元）的B輪募資，由Substance Capital領投，在CloudMile萬里雲累積揭露超過2,000萬美元（約為新台幣5.6億元）的募資金額下，下一步將於馬來西亞以及印尼雅加達設立新據點，擴張品牌服務範疇並延攬更多國際人才，透過多區並進的營運策略，深根亞洲地區的產業影響力。

萬里雲成立4年，近期聯手前科技部長陳良基、DTA協會理事長陳正然、前聯發科新加坡總經理谷中強擔任業界顧問，開創人工智慧與雲端服務的嶄新局面，更完成台北總部的擴建，團隊即將突破百人。

萬里雲表示，本次B輪募資中，由國際創投Substance Capital領投，中華開發資本、萬豐資本等原有投資團隊再次加碼注資，元大亞洲、工研院及資策會共同成立的數位經濟基金也正式加入投資人行列，總計募得1,000萬美元的資金，CloudMile萬里雲創辦人暨執行長劉永信表示，接下來將強化東南亞地區服務鏈。

萬里雲指出，過去四年，CloudMile萬里雲的營運績效年年翻倍成長，獲得金控公司、網路銀行及半導體大廠等大型企業的青睞，海外發展除香港市場，2020年甫進軍的新加坡市場更在當地獲政府公部門的正面肯定及信任，今年更拓展馬來西亞，放眼印尼雅加達等東南亞市場，驗證CloudMile萬里雲在「Cloud、Data、AI」數位轉型三部曲的前瞻思維及全球化營運的構想。

(工商 )