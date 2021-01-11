楊晴代言「女力報到熬雞精」。（TVBS提供）

在TVBS《女力報到》系列飾演中尉排長、總經理秘書的楊晴，雖然是以陽光健康形象被封「最美排長」，她卻自曝其實體質很虛，從以前就很怕冷，連夏天也沒辦法吹冷氣。趕戲時日夜顛倒，也讓媽媽每天傳訊關心她有沒有好好進補，三不五時還會傳煲湯食譜。因為長時間作息大亂，楊晴坦言：「三年前發現自己體力變差，開始運用食補方式補體力，發現精神真的變比較好。」透露私房保養秘訣之一就是喝雞精，特別是熬夜拍戲，都一定會來一碗，讓自己有好精神。

楊晴分享過去最痛苦的生理期經驗，「有次我剛好生理期，卻碰到要拍游泳戲。當時天氣很涼，我只穿泳衣在泳池裡泡了6個多小時。因為本身怕冷，再加上生理期，我拍完那場戲後，大病一場在床上躺了好幾天，那次的經驗真的讓我嚇到」。現在無論是換季或變天，楊晴都更注意自己身體，平日熱衷煲湯養生的她，還會搭配按摩幫助淋巴排毒，「尤其女孩子容易手腳冰冷，生理期也會比較虛，如果平常照顧好，天氣變天或有身體微有狀況時就不會那麼怕。」

針對生理期後的保養黃金時間，楊晴還會替自己燉四物雞湯，加入中藥材加強補氣力道。這回拜《女力報到》所賜，獲邀代言「女力報到熬雞精」，產品除了雞精外，還加入四物跟四君子一起熬煮，讓喜愛中藥食補的楊晴大喊感謝，也興奮表示賺到：「相當開心，以前都是自己煲湯，現在省下燉補的時間，可以背劇本、補睡眠，更可在需要保養的期間調養體質，相當方便。」

從《女兵日記》到《女力報到》，楊晴一路從嚴厲帶兵的中尉排長，到出社會擔任總經理秘書成為小資女。對楊晴來說，最佳的女力精神是：「重視自己想要的生活，努力不懈、堅持追逐夢想，並能照顧好自己。」

(中時 )