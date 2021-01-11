台中市北屯區11日恐怖3連撞車禍，30歲王姓男保全員，清晨6點多趕著上班打卡，行經文心路4段卻自摔，爬起後遭1名騎電動車騎士擦撞，連續又被2輛汽車撞擊輾過慘死車底；警方發現，事發當時，多輛汽車經過卻無人停車，有目擊者指出，若有人第一時間協助事故警示，王男可能不至於遭後方車連續撞擊致死，車禍過程怵目驚心。

警方指出，行經文心路4段與麻園西街口，當時為上班、上學巔峰時間，王姓男保全員騎乘機車，不慎自摔後爬起牽車，卻遭後方56歲騎電動車黃姓男子因閃避不及擦撞，王彈出路中央，遭1輛黑色轎車輾過不久，又遭後方由75歲賴女駕駛的白色轎車輾過，最後卡在白色轎車車底盤下。

消防局獲報後，派遣消防救護人員抵達車禍現場，協助王男脫困，但發現王當場無生命跡象，並緊急送醫救治，急救後仍宣告不治，另1輛倒地的黃姓男子則是身上多處受擦挫傷。

警方調閱監視器發現，王男於清晨6時14分自摔後爬起撿拾物品，21秒後遭黃男機車撞擊後倒地不起，再過24秒後被吳男黑色轎車撞擊，為第2次撞擊，過1分23秒後，遭賴婦的白色轎車第3次撞擊輾過並拖行數公尺、卡在車底，當場死亡。

警方指出，王姓男保全員從自摔到被連3撞擊，短短不到2分鐘，有多輛轎車經過車禍事故底點，雖放慢速度，卻無人停下車查看，最後由路人發現報警處理。

台中市警察局交通大隊事故處理組分隊長吳長峰呼籲，自摔瞬間千萬不要慌了手腳，不要立即牽機車，冷靜判斷意識是否清醒，再把車移到安全地方，並將警示燈或者安全帽、外套等物品放在車輛前後5米左右的路肩上，以達警示作用；車化現場發現有人員傷亡，協助放置警告設施，提醒後方用路人，前有事故發生。

(中時 )