美國國內政治矛盾爆發，這下NBA誰也無法「閉嘴乖乖運球了」，不過在場內與場外發聲的球員之中，馬刺總教練帕波維奇(Gregg Popovich)最欣賞的仍是湖人球星詹姆斯(LeBron James)。「他沒有以仇恨的眼光去談論，只是客觀地說出事實，在這方面他真的是很特別的人。」

《美聯社》記者轉述帕波維奇的話：「我認為詹姆斯會成為另一個體壇指標人物，當然沒人能成為第二個默德阿里(Muhammad Ali)，但我為詹姆斯感到驕傲。看著他做為一個人類、一位公民而逐漸成長，他見到社會議題而勇於發聲。」

詹姆斯不會沉默也沒有過激的行為，國會暴動之後他在IG貼出自己的照片，上衣寫著「你們現在懂了嗎？」他並發文表示：「我知道你們仍然不懂，畢竟你們不會因自己的膚色被評斷、被鎖住毆打、被槍殺。」

相較之下，籃網球星厄文(Kyrie Irving)反應過度，即使他很關心社會議題，身為一個球員也不該沒告知總教練就擅自缺陣。不管他的理由有多麼動聽，他的行為仍是不成熟的。可以預期詹姆斯從球員生涯退役之後，仍會是體壇在社會議題方面的重要人物。

(中時新聞網)