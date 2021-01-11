隨著新一年展開，分析師認為在持續的寬鬆貨幣與財政政策下，今年華爾街的主要題材將是復甦、通貨再膨脹（reflation）與類股輪動，並點名五檔首選潛力股值得關注。

在看漲的分析師中，摩根大通策略師預估標普500指數可能達到4,400點，預測區間介於4,200點至4,600點。摩根大通在最近出具的報告中指出，2021年初全球成長可能低於趨勢，但如果疫苗接種情況符合預期，則10年來最強勁的全球復甦可望在2021年底前出現，第四季全球國內生產毛額（GDP）成長率估將達到4.7%。

基於這樣的復甦前景，華爾街表現最好的頂級分析師點名5檔2021年精選股票。

首先是環境、能源與工業服務提供商Clean Harbors，該公司亦是北美地區最大的廢油再精煉與回收公司之一。Needham分析師James Ricchiuti點名該公司為2021年的首選。為了支持他更加看漲的立場，這位五星級分析師除了重申「買進」評級之外，亦將該公司股票目標價從75美元調升為91美元。Clean Harbors上周五下跌0.92%，收在81.99美元。

儘管整個旅遊業都受到新冠肺炎疫情影響，但Cowen分析師Helane Becker點名西南航空（Southwest Airlines）為其2021年的首選，在最近提出的報告中，她維持對該公司股票的「買進」評級，並將目標價從46上修至55美元。西南航空上周五收跌0.74%，為46.98美元。

Becker表示，投資人對該檔股票的信心已經好轉，但未來6個月仍將充滿挑戰。我們認為，西南航空將加入航空業的復甦，且與同業相比，並未面臨太大的下行風險，其股票仍是具吸引力的選擇。

瑞穗證券分析師Vijay Rakesh選擇半導體公司博通（Broadcom）作為其2021年的首選。該分析師在去年底將博通目標價從460美元調升至480美元。博通上周五收漲0.51%，報445.64美元。

Rakesh表示，2021年將是5G手機在全球推出的第一個完整年度，這對博通有利。射頻晶片銷售成長，博通與其他部分半導體公司將直接受惠。在主要的5G市場方面，該分析師表示：「中國擁有吸引人、價格不到400美元的5G手機選擇，而美國擁有5G版iPhone 12手機，還有南韓。」而根據管理層的發言，iPhone手機的趨勢升高，使1月季度的無線晶片營收較前一年同期成長5成，且最近的管理層變動，將創造更聚焦於半導體與軟體部門的前景。

無晶圓廠半導體設計公司Ambarella成為Rosenblatt Securities明星分析師Kevin Cassidy的首選，該分析師重申去年底給出的「買進」評級與115美元目標價。Ambarella上周五收跌6.17%，為99.84美元。Ambarella開發低功耗、高解析之影片壓縮、圖像處理及深度神經網路處理器與軟體，讓攝像機可以從高解析影片中採集資料。

BTIG分析師Peter Saleh則點名連鎖餐館Papa John's為2021年的潛力股，雖然疫情捲土重來的衝擊將影響今年上半年的基本面，但該分析師看好下半年將迎來急速的復甦。該分析師重申Papa John's的「買進」評級與115美元目標價，在華爾街中最為樂觀。Papa John's上周五股價下跌0.27%，收在93.47美元。

(時報資訊)